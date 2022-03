Shang-Chi - Simu Liu nie będzie podpisywał komiksów uznawanych za obraźliwe

fot. Marvel

Aktor z widowiska Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Simu Liu,wyjawił, że nie będzie podpisywał żadnych komiksów o swoim bohaterze z kolekcji Master of Kung Fu ani innych, których treść uznawana jest za obraźliwą.

Do jego nadchodzącego występu na Awesome Con dodano zastrzeżenie, że nie podpisze komiksów z serii Master of Kung Fu ani „innych komiksów uznanych za obraźliwe”. Postać Shang-Chi została wprowadzona w Special Marvel Edition #15 w grudniu 1973. Kiedy bohater pojawił w dwóch kolejnych wydaniach, tytuł Special Marvel Edition został zmieniony na The Hands of Shang-Chi : Master of Kung Fu . Pomimo tego, że jest oryginalnym komiksem stworzonym dla postaci Shang-Chi, tytuł Master of Kung Fu zawiera wiele przestarzałych i obraźliwych stereotypów kulturowych.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - o czym film?

W filmie tytułowy bohater był od dziecka szkolony przez swojego ojca, Mandaryna, na wojownika, który miał go zastąpić jako lider organizacji przestępczej Dziesięć Pierścieni. Jednak pewnego dnia postanowił uciec i rozpocząć normalne życie. Niestety w końcu przeszłość upomina się o niego.

