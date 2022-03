She-Hulk - serial MCU będzie klapą? Plotki o problemach kreatywnych

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Wszelkie tego typu doniesienia należy brać z przymrużeniem oka, zwłaszcza jeśli dotyczą tak sprawnie funkcjonującej machiny jaką jest Marvel Studios. To jednak nie oznacza, że gorszy serial może się przytrafić i zawsze istnieje ryzyko, że specyfika She-Hulk doprowadziła do powstania klapy.

Jeff Sneider, były dziennikarz Variety i Collidera (obecnie The Ankler) twierdzi, że doszły go słuchy o problemach z She-Hulk, które wywołują niepokój wśród głównych producentów Marvel Studios. Plotka przekazywana jest też przez inne portale - The Direct i ComicBookMovie.com.

Słyszałem nienajlepsze rzeczy za kulisami. Pytałem o inne seriale, czy Moon Knight, Ms. Marvel, może Secret Invasion z czymś się borykają, zawsze odpowiadali - She-Hulk jest tym serialem, z którym może być problem. Słyszałem to od ludzi, którzy tam pracują, od ludzi, którzy właśnie nad produkcją pracują i mówią: "Zobaczymy". - powiedział Sneider.

Przypomnijmy, że serial o She-Hulk ma między innymi łamać czwartą ścianę, więc może twórcy obawiają się odbioru widowni i nie wszystko, co udane na papierze, wyszło także na ekranie. Są to jednak na razie tylko spekulacje i niepotwierdzone doniesienia, więc przekonamy się zapewne dopiero w momencie premiery serialu.

W obsadzie są Tatiana Maslana, Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth powracający jako Abomination. Aktor wcześniej grał tę rolę w Incredible Hulk, a potem powrócił w filmie Shang-Chi.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.