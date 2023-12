Sharon Stone właśnie odrzuciła rolę w wysokobudżetowym filmie. Powodem różnica płac

Sharon Stone w rozmowie z portalem Deadline opowiedziała o tym, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nadal stanowią poważny problem w Hollywood. Z tego powodu niedawno odrzuciła główną rolę w wysokobudżetowym filmie, ponieważ studio zaproponowało lepszą stawkę aktorowi bez doświadczenia, niż aktorce z wieloletnim stażem.

Sharon Stone opowiedziała o roli, którą zaproponowano jej w 2022 roku, a postanowiła ją odrzucić ze względu na różnicę płac:

Trzydzieści lat temu, kiedy kręciłam, Michael Douglas zarobił 14 milionów dolarów, a ja 500 tysięcy dolarów. W zeszłym roku studio kręciło film o wartości 100 milionów dolarów, a aktor, który był nowy, miał otrzymać kwotę od 8 do 9 milionów dolarów - ktoś nieznany - za to mi studio ponownie zaoferowało 500 tysięcy dolarów, by zagrać główną rolę kobiecą.

Pomyślałam, że minęło trzydzieści lat, a to się nadal dzieje. Więc nie, nie sądzę, by za wiele się zmieniło. Odrzuciłam tę propozycję, szef studio powiedział mi: "Cóż, powodzenia, Sharon", a ja mu powiedziałam: "No cóż, nawzajem". A dwa tygodnie później został zwolniony.