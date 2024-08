Shawn Levy zapowiada swój film Star Wars. Nie będzie to kolejna "zbędna" produkcja

fot. Warner Bros

Shawn Levy, reżyser hitu Deadpool & Wolverine i poprzednich części ekranowych przygód Pyskatego Najemnika, ma wyreżyserować nowy film ze świata Star Wars. Jak w przypadku wszystkich dużych franczyz, wiele osób zadawało sobie pytanie, czy produkcja będzie w jakiś sposób połączona z innymi zakamarkami uniwersum. Filmowiec postanowił odpowiedź na to pytanie.

Shawn Levy w podcaście Happy Sad Confused został spytany o to, co znaczą dla niego Gwiezdne Wojny.

Tworzenie tej historii zmusiło mnie do zastanowienia się nad tym pytaniem, ponieważ nie za często zdarza się, by kolejne filmy z Gwiezdnych Wojen miały szansę odwiedzić ten sam fragment osi czasu. A nie chciałem zrobić kolejnego filmu Star Wars, który byłby zbędny, albo takiego, który miałby służyć innej produkcji.

Naprawdę chciałem stworzyć coś, co wydawałoby mi się organiczne, zarówno jeśli chodzi o ton produkcji, jak i postacie, więc uważam, że zdecydowanie jest tam Moc i połączenie z czymś większym, niż my sami. I sposób, w jaki to może sprawić, że czujemy się silni, ta tematyka połączona z wizualną rozkoszą i spełnieniem życzeń - to dla mnie są Gwiezdne Wojny.

Wygląda więc na to, że Shawn Levy pragnie stworzyć w miarę samodzielną produkcję.

