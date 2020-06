Shazam! - niewykorzystane strony scenariusza wesprą akcję Black Lives Matter

Zaangażowanie w akcję na rzecz Black Lives Matter wśród filmowców przybiera różne formy, ale bardzo pomysłowym podejściem wykazał się Henry Gayden, scenarzysta filmu Shazam!. Ten aby zachęcić do wpłacania datków na rzecz akcji Black Lives Matter, publikować będzie niesfilmowane strony scenariusza filmu DCEU.

Twórca będzie to czynił przez siedem dni. Już teraz na jego profilu na Twitterze możecie zobaczyć kilka stron ze scenariusza, które nigdy nie zostały nakręcone.

Bohaterem Shazam! jest Billy Batson, nastolatek, który po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia zyskuje nadludzkie umiejętności pochodzące od sześciu starożytnych bogów i herosów – mądrość Salomona, siłę Herkulesa, wytrwałość Atlasa, moc Zeusa, odwagę Achillesa i szybkość Merkurego. Zobaczcie pierwszą stronę scenariusza opublikowaną przez Gaydena:

A Feat of Strength for a Feat of Strength.

For 7 days, I will post never-shot feats from Shazam and ask you to donate – any amount helps! - to the true heroes out there making change happen in real time. 1/7 #blacklivesmatter #featofstrength

DONATE: https://t.co/5LkBWX7fkJ pic.twitter.com/fXm7lvvkDy

— Henry Gayden (@HenryGayden) June 4, 2020