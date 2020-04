She-Hulk - Mark Ruffalo potwierdza rozmowy. Ma też pomysł na film

W plotkach o serialu She-Hulk mówiono, że ma pojawić się Bruce Banner aka Hulk grany przez Marka Ruffalo. Produkcja powstaje dla Disney+ i ma być fabularnie ściśle związana z MCU i kinowymi filmami.

Aktor w rozmowie z Variety potwierdził, że są prowadzone rozmowy na temat tego, by Banner/Hulk pojawili się w serialu She-Hulk.

Oto co dokładnie powiedział:

- Jeśli wymyślimy coś dobrego, to ten występ może być naprawdę interesujący. Na razie tylko tyle można powiedzieć. Wszystko jest w toku - wyjaśnia.

Przyznał, że obawiał się przyjęcia roli Hulka, ponieważ wcześniej nie grał w czymś takim, więc był przerażony. Zwłaszcza technologicznym aspektem roli. Ostatecznie przekonali go Joss Whedon oraz Robert Downey Jr, choć - jak przyznaje - starał się im wytłumaczyć dlaczego nie powinien zagrać Hulka. Przyznaje, że granie z performance capture wciąż jest dla niego trudne i przerażające, ale pozwala mu rozwijać się i stawiać czoło wyzwaniu.

Aktor chciałby w solowym filmie pokazać, co działo się z Hulkiem pomiędzy wydarzeniami z MCU, w których go oglądaliśmy. By wypełnić luki jego życiorysu. Tak jak będzie mieć to miejsce z filmem o Czarnej Wdowie. Prywatnie ma też nadzieję, że kiedyś Hulk spotka się z Wolverinem. Na razie żadne decyzje o solowym projekcie nie zostały podjęte.

Taika Waititi, reżyser Thor: Ragnarok powiedział w rozmowie z Variety, że Mark Ruffalo nalegał, aby wszystkie ruchy Hulka sam nagrywać przy pomocy motion capture. Nie jest to standard, bo często przy takich postaciach aktor nagrywa tylko mimikę twarzy.