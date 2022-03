She-Hulk - tak Tatiana Maslany wygląda jako superbohaterka MCU. Pierwsze grafiki!

Marvel

Oficjalna część promocji She-Hulk jeszcze się nie rozpoczęła, ani nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się premiera. Do sieci jednak trafiły grafiki z produktów, które będą sprzedawane w okresie, gdy serial pojawi się na ekranach. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak Tatiana Maslany (Orphan Black) będzie wyglądać w roli zielonej superbohaterki MCU.

Według Disneya po Moon Knight, który zadebiutuje w marcu, pojawi się Ms. Marvel (prawdopodobnie czerwiec). She-Hulk ma być następna w kolejności.

She-Hulk - grafiki

Przypomnijmy, że bohaterką jest Jennifer Walters, kuzynka Bruce'a Bannera, która poprzez transfuzję krwi od niego staje się superbohaterką znaną jako She-Hulk. Wiemy też, że Hulk będzie pełnił rolę jej mentora, który przyuczy ją do wykorzystania swojej mocy. Walters pracuje jako prawniczka i stąd też według przecieków na sali sądowej zmierzy się z samym Mattem Murdockiem, w którego wcieli się Charlie Cox. Ta informacja jednak nie jest jeszcze potwierdzona.

W obsadzie są Tatiana Maslana, Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth powracający jako Abomination. Aktor wcześniej grał tę rolę w Incredible Hulk, a potem powrócił w filmie Shang-Chi.

Według informacji ma być to komedia prawnicza w zupełnie innym stylu, niż wszystko, co do tej pory oglądaliśmy w MCU. Bohaterka podobnie jak Deadpool będzie też łamać czwartą ścianę, zwracając się bezpośrednio do widza. W plotkach mówi się, że tutaj pojawi się także Charlie Cox w roli Daredevila.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.