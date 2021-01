Tego w Marvelu jeszcze nie grali: Cthulhu wspomoże Avengers w bitwie z Knullem?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W uniwersum Marvela trwa obecnie wielka batalia Avengers i innych postaci z Knullem. Informowaliśmy Was już o wydarzeniach z zeszytu King in Black #2, w którym naszkicowano plan kolejnych bitew z władcą symbiontów: nieoczekiwanym wsparciem dla Mścicieli mają stać się Drakula i jego armia wampirów (zwerbowania tych sojuszników podjął się Blade) i Czarna Fala, tajemnicze potwory, które na plac boju chce ściągnąć Namor. Mało kto jednak spodziewał się, że w tym drugim przypadku może chodzić o znanych z mitologii H.P. Lovecrafta Cthulhu i innych Wielkich Przedwiecznych.

W tie-inie do zasadniczej serii eventu, komiksie King in Black: Namor #2, tytułowy bohater udał się na samo dno Rowu Mariańskiego, skąd połączył się z Iron Manem. Władca Atlantydy przestrzegł Starka, że po uwolnieniu Czarnej Fali rozpęta się "piekło", a ponowne zniewolenie "Wielkich Przedwiecznych" może okazać się niemożliwe. Już sama nazwa stanowi wyraźny trop, z którymi potworami mamy w tym przypadku do czynienia.

Później Namor wspomina o postaciach pochodzących z "odległych rejonów kosmosu", które są obdarzone "niemalże boskimi mocami". Po przybyciu na Ziemię tworzyły one "ogromne miasta" z tym o nazwie "R'lyeh" na czele. Wszystkie te dane pokrywają się z informacjami pochodzącymi z dzieł Lovecrafta.

Mieszkańcy Atlantydy u zarania dziejów prowadzili wojnę z tymi potworami, albo je zabijając, albo doprowadzając do ich uwięzienia w magicznym artefakcie opisanym jako Unforgotten Stone. To najprawdopodobniej tego przedmiotu na dnie Rowu Mariańskiego poszukuje Namor.

Choć heros nie wspomina wprost o Cthulhu, przypomnijmy, że według mitologii Lovecrafta najsłynniejszy z Wielkich Przedwiecznych ma spoczywać uśpiony na dnie Pacyfiku; koniec końców obudzi się, by zniszczyć całą planetę. W opowiadaniu Zew Cthulhu przedstawiono go jako gigantycznego potwora o humanoidalnych kształtach, z pełnym macek łbem ośmiornicy i wąskimi, smoczymi skrzydłami na plecach.

O Cthulhu w przeszłości wzmiankowano już w uniwersum Marvela - miejsce jego pobytu zdradził swego czasu Wong. Warto też zauważyć, że jeszcze przed rozpoczęciem King in Black w USA pojawiały się spekulacje o tym, iż przeciwnikami Avengers w ramach kolejnego wielkiego eventu mają być właśnie Wielcy Przedwieczni.

