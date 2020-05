The Falcon and the Winter Soldier - gwiazda porównuje serial do Zabójczej broni

The Falcon and the Winter Soldier to jeden z projektów 4. Fazy MCU. Serial powstaje dla platformy Disney+, jednak z powodu pandemii jego produkcja została wstrzymana. W rozmowie z Variety Sebastian Stan, który wciela się w widowisku w Zimowego Żołnierza, porównał projekt do Zabójczej broni, kultowego filmu akcji. Aktor miał na myśli tutaj podobną dynamikę między jego bohaterem a Falconem jak ta, którą mogliśmy zobaczyć w filmie między Riggsem i Murtaughem.

Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo. W obsadzie oprócz Stana znajdują się Anthony Mackie, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków. Premiera serialu została zaplanowana na sierpień, jednak nie wiadomo czy ten termin się utrzyma.