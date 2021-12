She-Hulk - Tatiana Maslany o wyglądzie superbohaterki. Padło pytanie, czy będzie to CGI

fot. Marvel

Tatiana Maslany gra tytułową bohaterkę w serialu She-Hulk. W rozmowie w podcaście Scott Hasn't Seen potwierdziła coś pozornie oczywistego, ale najwyraźniej nie dla wszystkich, skoro pytanie padło: She-Hulk, podobnie jak Hulk z MCU, będzie w 100% CGI, czyli jej wygląd jest generowany efektami komputerowymi.

- To wszystko CG. Cały czas jestem w stroju do mo-capu. Stoję na platformach z mo-capem, a nad głowa mam małą główkę - komentuje aktorka.

Przypomnijmy, że główna bohaterka serialu to Jennifer Walters. Pracuje ona jako prawniczka w Nowym Jorku. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy jej kuzyn, Bruce Banner ratuje ją, robiąc transfuzję swojej krwi. To sprawia, że zmienia się w silną She-Hulk.

W obsadzie serialu są także Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Tim Roth (powraca jako Abomination), Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Anais Almonte oraz Renee Elise Goldsberry. Jessica Gao odpowiada za scenariusz, a za kamerą stoją Kat Coiro i Any Valia. Pierwszy sezon licząc 10 odcinków pojawi się w 2022 roku na Disney+.