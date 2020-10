She-Hulk: w serialu pojawi się młody Bruce Banner? Nowe informacje castingowe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

To niemal pewne, że w serialu She-Hulk pojawi się Mark Ruffalo w roli Bruce'a Bannera. Według nowej pogłoski serial ma ukazać też dziecięce lata postaci. The Direct informuje, że Marvel szuka obecnie aktora w wieku ok. 10 lat, który zagrałby właśnie Bannera w wieku dziecięcym. Jeśli to prawda, to najpewniej zobaczymy sceny retrospektywne z Jennifer Walters i jej kuzynem, a Ruffalo może odegrać w serialu bardziej znaczącą rolę, niż się wydawało. Być może zobaczymy też relację Bannera z agresywnym ojcem.

Kolejne obsadowe wieści poznamy niedługo; wiemy już, że w tytułową bohaterkę wcieli się Tatiana Maslany.

Jennifer Walters, znana fanom Marvela jako She-Hulk, to kuzynka Bruce'a Bannera, która zyskała swoją zieloną skórę i niezwykłą siłę, gdy Bruce przeprowadził jej transfuzję swojej krwi. Produkcja She-Hulk ma rozpocząć się na początku 2021 roku, a premiera na Disney+ ma odbyć się w 2022 roku.