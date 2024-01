Shia LeBeouf porzuci aktorstwo? Planuje zostać... diakonem

fot. Gravitas Ventures // Maze Pictures // Interlinea Films

Reklama

The Catholic News Agency podało, że Shia LaBeouf w ostatnią niedzielę przyjął sakrament bierzmowania, dzięki czemu został przyjęty do Kościoła katolickiego. Potwierdził to na Facebooku biskup Robert Barron z Winona-Rochester w stanie Minnesota.

Brat Alexander Rodriguez z kapucynów (rodziny franciszkańskiej), który był przy tym wydarzeniu, powiedział, że aktor chce "kiedyś w przyszłości" zostać diakonem.

Po prostu spontanicznie powiedział: "Chcę zostać diakonem" i nadal tak uważa.

Duchowny dodał, że do wybrania drogi diakona przez aktora zainspirował film Ojciec Pio, w którym wcielił się w tego słynnego włoskiego księdza ze stygmatami.

fot. Maze Pictures // Interlinea Films // Shia LaBeouf w filmie Ojciec Pio

Duży wpływ na decyzję przejścia na katolicyzm miał również w jego życiu Mel Gibson. Choć początkowo krytykował jego poglądy polityczne oraz religijne, to starszy aktor się tym nie przejął. Później służył mu wsparciem w trudnych chwilach.

LaBeouf wychowywał się w międzywyznaniowej rodzinie - mama jest Żydówką, a ojciec chrześcijaninem. Miał zarówno bar micwę, jak i chrzest. Aktor w poprzednich wywiadach wspominał, że katolicyzm przyciągnął go, gdy wpadł w alkoholizm oraz przeżywał trudności w życiu osobistym. Przypomnijmy, że w 2020 roku jego była dziewczyna, piosenkarka FKA Twigs, złożyła pozew do sąd, oskarżając LaBeoufa o znęcanie się oraz pobicie na tle seksualnym.