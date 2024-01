Eternals mógł być serialem. Scenarzysta o jego "dobrej wersji" tych postaci

Marvel

W 2015 roku mówiono, że doceniany scenarzysta John Ridley (12 Years a Slave) pracował nad niezatytułowanym serialem Marvela dla ABC. Wówczas Marvel Television i Marvel Studios to były osobne byty, więc projekt nie był związany z MCU. Teraz w nowym wywiadzie Ridley po raz pierwszy ujawnił, co to był za projekt. Okazuje się, że to... Eternals.

Eternals jako serial

Zdobywca Oscara ujawnił, że jego zdaniem serialowa wersja Eternals była - w odróżnieniu od kinowego filmu z 2021 roku, dobrą wersją historii o tych postaciach.

- Moja wersja lub po prostu dobra wersja, była chol**nie dziwna. Była moja wersja, dobra wersja, która jest dobra dla mnie, co może nic nie oznaczać. Była też wersja, którą Marvel zrobił i szczerze mówiąc, nie było to zbyt dobre.

Gdy Marvel Studios wchłonęło Marvel Television ten projekt, jak i kilka innych seriali wyrzucono do kosza. Eternals wyreżyserowała Chloe Zhao, która w 2021 roku zdobyła Oscara dla najlepszej reżyserki za Nomadland. Film wywołał mieszane odczucia i był krytykowany przez widzów oraz dziennikarzy.