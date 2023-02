Shinji Mikami opuści szeregi studia Tango Gameworks

fot. materiały prasowe

Serwis True Achievements jako ujawnił, że Shinji Mikami, założyciel i obecny prezes Tango Gameworks, opuści wkrótce szeregi tego studia.

Shinji Mikami to prawdziwa legenda branży gier. Jest twórcą serii Resident Evil i przez wiele lat związany był z firmą Capcom. Później pracował także w PlatinumGames, by następnie w 2010 roku założyć Tango Gameworks. Firma dostarczyła na rynek kilka zapadających w pamięć produkcji, w tym dwie części survival-horroru The Evil Within oraz ciepło przyjęte przez graczy i krytyków Hi-Fi Rush.

Taką informację przekazał w wiadomości do pracowników Todd Vaughn z firmy Bethesda.

Piszę do Was, by poinformować was, że Shinji Mikami zdecydował się opuścić Tango Gameworks w nadchodzących miesiącach. Mikami był kreatywnym liderem i wspierającym mentorem dla młodych twórców przez 12 lat, podczas których pracował nad marką The Evil Within, Ghostwire Tokyo oraz oczywiście Hi-Fi Rush.

True Achievements ujawniło również, że Bethesda niedługo później potwierdziła te doniesienia.