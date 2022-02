Shining Vale - zwiastun komediowego horroru. W głównych rolach Courteney Cox i Greg Kinnear

fot. Starz

Shining Vale jest nowym serialem od stacji Starz, który jest opisywany jako familijna komedia, składająca hołd klasycznym horrorom. Opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie, która przenosi się z miasta do małego miasteczka, do domu, w którym miały miejsce straszliwe okrucieństwa. Ale wydaje się, że nikt tego nie zauważa, poza Patricią „Pat” Phelps, która jest przekonana, że ​​ma depresję lub jest opętana – okazuje się, że objawy są dokładnie takie same.

W głównej roli występują Courteney Cox, Greg Kinnear i Mira Sorvino. W obsadzie są również Gus Birney i Dylan Gage. Premiera serialu jest zaplanowana na 6 marca 2022 roku w stacji Starz. Do sieci trafił zwiastun produkcji, który możecie zobaczyć poniżej.

Shining Vale - zwiastun

Shining Vale - sezon 1, odcinek 1

Shining Vale - fabuła

Pat zyskała sławę, pisząc sprośną, przesiąkniętą narkotykami i alkoholem powieść o wzmocnieniu pozycji kobiet. 17 lat później Pat nie pije i nie bierze narkotyków, ale jest całkowicie niespełniona. Nadal nie napisała swojej drugiej powieści, nie pamięta, kiedy ostatnio uprawiała seks ze swoim mężem Terrym, a jej nastoletnie dzieci Gaynor i Jake nie chcą mieć z nią nic wspólnego. Była wierną żoną aż do jednej wpadki: miała gorący romans z młodym hydraulikiem, który przyszedł naprawić zlew, gdy Terry był w pracy. W ostatniej próbie ratowania małżeństwa, ona i jej mąż wykorzystują wszystkie swoje oszczędności i przenoszą rodzinę z „szalonego” miasta do dużego, starego domu na przedmieściach, który ma swoją własną historię. Każdy ma swoje demony, ale dla Pat Phelps mogą one być prawdziwe.

