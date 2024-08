Siedmiu samurajów w 4K! Tak wygląda odrestaurowany klasyk kina

fot. materiały prasowe

Po raz pierwszy klasyk kina Siedmiu samurajów w reżyserii Akiry Kurosawy zostanie wydany na Blu-ray. Film został całkowicie odrestaurowany i będzie dostępny w jakości 4K. Do sprzedaży poza granicami Polski trafi 21 października, by świętować 70. rocznicę premiery hitu. Pojawił się on po raz pierwszy na ekranach w 1954 roku.

Siedmiu samurajów w 4K

Premierowo odrestaurowaną wersję pokazano na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Zagraniczne wydanie Blu-ray będzie mieć dwie płyty, specjalne pocztówki i plakat. Na płytach znajdzie się masa materiałów dodatkowych przybliżających kulisy Siedmiu samurajów.

Przypomnijmy, że absolutny megahit w historii kina jest uważany nie tylko za najlepszy film Kurosawy, ale także za najlepszy film o samurajach w historii. Zainspirował on wiele podobnych historii na czele z hollywoodzkim remakiem pod tytułem Siedmiu wspaniałych, który był westernem.

Na razie nic nie wiadomo o polskim wydaniu Blu-ray, ani czy w ogóle film u nas zostanie wydany na nośniku.

