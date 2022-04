Sifu otrzyma kilka darmowych aktualizacji. Jedna z nich wprowadzi trzy poziomy trudności do wyboru

fot. Devolver Digital

Sifu w lutym tego roku zadebiutowało na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4 i PS5. Tytuł spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony graczy i krytyków, choć niektórzy zwracali uwagę na to, że gra jest miejscami bardzo wymagająca i mniej cierpliwe osoby mogą się od niej po prostu odbić. Wygląda na to, że twórcy wzięli sobie te słowa do serca, bo w ujawnionych przez nich planach na przyszłość pojawiło się m.in. wprowadzenie... trzech poziomów trudności do wyboru: Student, Disciple oraz Master. Mają one trafić do tej produkcji jeszcze tej wiosny.

Na tym jednak nie koniec. Latem gra otrzyma system modyfikatorów rozgrywki, umożliwiający na przykład grę z jednym życiem, zwolnionym tempem lub silniejszymi wrogami oraz zaawansowany system punktacji, a na jesień planowane jest wprowadzenie edytora powtórek. Zima ma zaś przynieść nowy tryb rozgrywki: areny.

Przypominamy, że na początku maja Sifu doczeka się pudełkowego wydania na konsolach PlayStation 4 i PS5.

