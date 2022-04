Dying Light 2 z ważną aktualizacją w tym tygodniu. Co wprowadzi?

fot. Techland

Techland poinformował, że jeszcze w tym tygodniu w Dying Light 2 pojawią się zmiany wprowadzone nową aktualizacją. Ta największa dotyczy oczywiście wprowadzenia wyczekiwanego przez graczy trybu Nowa Gra+, który pozwala przeżyć fabułę raz jeszcze, ale z zachowaniem ekwipunku (poza przedmiotami fabularnymi). Dzięki temu można będzie dokonywać innych fabularnych wyborów i zobaczyć, jak wówczas potoczy się cała opowieść.

Nowa Gra+ to jednak nie wszystko, co przyniesie najnowsza łatka do gry. Aktualizacja 1.3.0 do DL2 wprowadzi również następujące zmiany: