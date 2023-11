Silent Hill 2 Remake może przedstawić historię Piramidogłowego. Wyciekł tajemniczy opis dodatkowej zawartości

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Konami

Reklama

Każdy z fanów Silent Hill doskonale wie, jakim przeciwnikiem jest Piramidogłowy. Ta postać urosła do rangi kultowej i jeśli wierzyć informacjom, jakie zawarte są na karcie produktu Silent Hill 2 Remake, to może on znaleźć się w centrum nowej opowieści, która będzie dodatkową zawartością w nadchodzącej grze studia Bloober Team. W opisie, jaki zawarto na stronie sklepu Best Buy Canada, pojawia się bowiem następujący fragment: "Ulubiony przez fanów bohater, Piramidogłowy, powraca wraz z nowym origin story do rozegrania".

Taka informacja nie przypadła do gustu wielu fanom, którzy wprost mówią, że pewne rzeczy powinny zostać niezmienione, a Piramidogłowy nie potrzebuje żadnej genezy. Warto natomiast zaznaczyć, że niekoniecznie musi chodzić o tę właśnie postać. Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że powyższy opis mógł zostać niefortunnie napisany i tak naprawdę wspomniane "origin story" niekoniecznie musi być związane z Piramidogłowym. Istnieje szansa, że tak naprawdę chodzi o dodatkową zawartość w postaci scenariusza Born from a Wish, czyli pobocznej historii skupiającej się na Marii, tajemniczej kobiecie, która wygląda identycznie jak Mary, żona Jamesa Sunderlanda. Dodatek nie był specjalnie szeroko rozpowszechniany i promowany. Świadczy o tym fakt, że w wydany na PS2 ukazał się on dopiero w wersji Director's Cut czy Greatest Hits, a więc rok po premierze podstawki.

Niestety ogłoszenie na karcie produktu nie zawiera daty premiery Silent Hill 2 Remake i nadal nie wiemy, kiedy produkcja trafi na sklepowe półki.