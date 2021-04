Silnik graficzny Ubisoftu ze wsparciem dla technologii VR

Źródło: Ubisoft

Silnik Snowdrop zaprojektowany przez Massive Entertainment, jedno ze studiów wchodzących w skład Ubisoftu, dał się poznać szerokiej publiczności przy okazji debiutu gry Tom Clancy’s The Division. W niedalekiej przyszłości przekonamy się także, jak poradzi sobie z obsługą nowych gier z uniwersum Gwiezdnych wojen i Avatara. Ale Ubisoft ma szeroko zakrojone plany związane z rozwojem tego narzędzia i w przyszłości może stać się podstawowym silnikiem do obsługi gier VR stworzonych przez studia zależne od tej korporacji.

Twórcy z Blue Byte poinformowali o pracach nad wdrożeniem do Snowdropa modułu rzeczywistości wirtualnej. Deweloper ma już na swoim koncie kilka gier VR, m.in. Prince of Persia: The Dagger of Time oraz Beyond Medusa’s Gate, jednak obie pozycje były projektowane przy wykorzystaniu narzędzi firm trzecich. Wzbogacenie Snowdropa o moduł VR pozwoli zoptymalizować pracę nad kolejnymi tytułami tego typu, ale ma być także szansą na przybliżenie sektora wirtualnej rzeczywistości innym studiom Ubisofru.

Naszą główną ambicją jest tworzenie autorskich tytułów VR, ale jesteśmy także otwarci na współpracę przy innych produkcjach. Rozpoczęliśmy ten projekt w listopadzie 2019 roku i wkrótce zobaczymy jego potencjał. Zwiększyliśmy liczbę osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie po części dlatego, że uświadomiliśmy sobie, jak użyteczne dla wielu projektów wewnątrz Ubisoftu byłoby połączenie Snowdropa z VR – poinformował Alexander Frey, Lead Programmer Blue Byte Düsseldorf we wpisie blogowym firmy.

Jak zauważyli redaktorzy serwisu UploadVR, w trakcie Facebook Connect 2020 przedstawiciele Ubisoftu pochwalili się co prawda, że pracują nad przeniesieniem dwóch dużych franczyz do wirtualnej rzeczywistości (Assassin’s Creed oraz Splinter Cell), jednak tytuły te nie najprawdopodobniej nie wykorzystają potencjału Snowdropa. Ogłoszenia o pracę powiązane z tymi produkcjami wymagały bowiem od kandydatów znajomości środowiska Unity.

Alexander Frey z Blue Byte nie wyklucza jednak, że w przyszłości Snowdrop VR zostanie wykorzystany w pracy przy dużych franczyzach studiów Ubisoftu.