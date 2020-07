Silver & Black - na jakim etapie znajdowały się prace nad filmem przed skasowaniem? Reżyserka zdradza kulisy

Źródło: Marvel

Gina Prince-Bythewood zanim zajęła się reżyserią The Old Guard dla Netflixa miała stanąć za kamerą widowiska Silver & Black, produkcji o bohaterkach znanych z uniwersum Spider-Mana. W rozmowie z IndieWire twórczyni zdradziła, że zanim film został skasowany opracowała projekty kostiumów, scenografię, zbadano lokalizację do kręcenia, omówiono sceny walki z rysami sekwencji, a nawet współpracowała już z zespołem od efektów specjalnych. Prince-Bythewood wyjawiła jednak, że mimo anulowania produkcji dzięki niej znalazła się w gronie tych kobiet-reżyserek, do których studia zgłaszają się przy dużych widowiskach.

fot. Marvel

Dla przypomnienia produkcja miała opowiedzieć o losach postaci Silver Sable i Black Cat. W 2017 roku w sieci pojawiła się plotka dotycząca fabuły. Według niej Silver Sable miałaby być w widowisku zatrudniona przez rząd, aby odnaleźć Black Cat, która ukradła tajemnice państwowe. W filmie miałyby pojawić się również takie postacie jak Robot Master, Tarantula, Scorpion, Kameleon i Norman Osborn.