Silver & Black będzie ostatecznie serialem z uniwersum Spider-Mana?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani produkcji komiksowych doskonale wiedzą, że swego czasu studio Sony planowało stworzenie filmu Silver & Black, którego bohaterkami miały być znane z komiksów Silver Sable i Black Cat. Przypomnijmy, że Felicia Hardy aka Black Cat to córka włamywacza, która była fanką Człowieka Pająka. Posiada nadludzką siłę, szybkość i zwinność, a także potrafi widzieć w ciemnościach. Co ciekawe, przynosi ona pecha osobom w swoim otoczeniu. Natomiast Silver Sable (Silver Sablinova) to antybohaterka, która w różnych momentach swojej komiksowej historii była albo sojusznikiem, albo wrogiem Spider-Mana. Nie posiada żadnych supermocy. Reżyserką obrazu została Gina Prince-Bythewood, a według pierwotnych planów miał on zadebiutować 8 lutego zeszłego roku.

Kłopoty z realizacją przedsięwzięcia sprawiły jednak, że jego status w chwili obecnej jest niejasny. Portal Fandom Wire powołując się na swoje źródła donosi teraz, że Silver & Black może ostatecznie zamienić się w serial telewizyjny - jeden z wielu projektów, które studio Sony zamierza stworzyć w ramach tzw. uniwersum Spider-Mana.

Powyższe rewelacje powinniśmy na razie traktować w kategoriach plotki. Fandom Wire nie informuje także, czy w prace nad ewentualnym serialem będzie zaangażowana Prince-Bythwood, nie mówiąc już o braku jakichkolwiek decyzji obsadowych.