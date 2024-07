fot. Fox

Reklama

Simpsonowie wiecznie żywi. W trakcie San Diego Comic-Con zapowiedziano nowe odcinki specjalne, a także zdradzono, kto nowy pojawi się w obsadzie głosowej jako gość. To już tradycja, aby serial dostał swoje specjalne odcinki halloweenowe. Tym razem twórcy serialu czerpią inspirację i nawiązują bezpośrednio do Venoma. Tu ponownie będzie on kosmitą z kosmosu, ale tym razem pojawi się jako złowrogi... dżins. Za stworzenie tej postaci odpowiada studio Stoopid Buddy, które tworzyło produkcję Robot Chicken.

Matt Selman, showrunner Simpsonów, powiedział:

Odcinek specjalny ukaże głęboką więź Homera z symbiotyczną parą kosmicznych dżinsów. To bardzo głupkowaty i zabawny segment. Dżinsy będą prawdziwym materiałem stworzonym poklatkowo przez ludzi od Stoopid Buddies, którzy stworzyli Robot Chicken. W sieci pojawił się pierwszy plakat zapowiadający wątek ze złowieszczym dżinsem.

fot. materiały prasowe

Simpsonowie - zapowiedzi odcinków specjalnych

Zapowiedziano również, że nowym gościem w serialu będzie Andy Serkis, czyli właśnie reżyser drugiego filmu o Venomie z Tomem Hardym. W 36. sezonie serialu ma też się pojawić John Cena, Danny DeVito oraz Tom Hanks. Conan O'Brien również znajdzie dla siebie miejsce.

Zapowiedziana została również parodia Białego lotosa, czyli The Yellow Lotus.

Twórca serialu, Matt Groening, pod koniec podzielił się czymś zaskakującym. Włączył nagranie z telefonu, w trakcie którego Kamala Harris, obecnie kandydująca na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, zacytowała jedno ze zdań, które padło w 8. sezonie halloweenowego Treehouse of Horror. Okazuje się, że nagranie stworzono pewnie przed laty, gdy grupa studentów miała za zadanie przekonać polityków do zacytowania Simpsonów.