Skarb Mikołajka - film już na ekranach polskich kin. Co trzeba wiedzieć?

fot. Kino Świat

Skarb Mikołajka to nowy film o bohaterze ponadczasowych dzieł ł René Goscinny’ego i Jean-Jacquesa Sempé. To postać, która uwielbiają dzieci i dorośli. Wielka przygoda zabierze go na poszukiwanie zaginionego skarbu. To już trzecia odsłona filmowych przygód Mikołajka, a fani mogą znów liczyć na akcję, humor i emocje.

Skarb Mikołajka - zwiastun

W polskim dubbingu mamy dwie znane gwiazdy. Maja Ostaszewska i Tomasz Kot wcielają się w rodziców tytułowego bohatera.

Skarb Mikołajka - o czym jest film?

W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awansuje i ​​rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, Mikołajek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie rzeczywistość bez najlepszych przyjaciół? Bez rogalików Alcesta, okularów Ananiasza, wygłupów Kleofasa – bez wspólnych psot, zabaw i żartów? To po prostu niemożliwe. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu i wpłynąć na decyzję rodziców, Mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginionego skarbu. Wierzy, że odnalezione bogactwo pozwoli mu pozostać w domu i zatrzyma nieuchronną przeprowadzkę.

Film jest wyświetlany na ekranach polskich kin od 4 lutego 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.