Skrzat. Ruszają prace nad debiutem reżyserskim Krzysztofa Komandera

foto. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, ruszają prace nad polską produkcją familijną roboczo zatytułowaną Skrzat. Będzie to debiut pełnometrażowy Krzysztofa Komandera (Dupek).

Poznaliśmy również wstępny opis fabuły. Będzie to opowieść o dziesięcioletniej Hani, która po śmierci mamy przeprowadza się do innego miasta. Tam przez swoje opowieści o małych stworkach staje się obiektem drwin. Zabiera więc do szkoły medalik, który – jak twierdzi – jest prezentem od skrzata. Nowe koleżanki okradają ją i stawiają ultimatum. Hania musi udowodnić istnienie skrzatów. W przeciwnym razie medalik przepadnie.

Komander jest także autorem scenariusza. Za zdjęcia odpowiadać będzie Piotr Dudak, a producentką z ramienia Green Rat Production będzie Dagmara Piasecka.

Jak udało nam się ustalić, w obsadzie filmu zobaczymy Annę Smołowik (Rodzina na Maxa, W jak morderstwo) i Agatę Turkot (Wesele, Informacja zwrotna). Wciąż trwa casting do roli Hani.

Ekipa wejdzie na plan w drugiej połowie wakacji. Zdjęcia odbędą się na Śląsku oraz w Skalnym Mieście w Czechach.

Premiera została wstępnie zaplanowana na 2025 rok.