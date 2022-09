The Finals może namieszać na rynku sieciowych strzelanek. Takiej destrukcji otoczenia dawno nie widzieliście!

fot. Nexon

W sieci zadebiutował nowy zwiastun sieciowej, pierwszoosobowej strzelanki zatytułowanej The Finals. Krótki materiał zawiera sporo scen dynamicznej akcji, a tym co przede wszystkim rzuca się w oczy jest imponująca destrukcja otoczenia, bo gracze będą w stanie przy pomocy broni niszczyć znajdujące się na mapach budynki. Można spodziewać się, że będzie miało to nie tylko znaczenie estetyczne, ale również wpłynie na przebieg starć.

The Finals - zwiastun z rozgrywką

Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale już wkrótce niektórzy gracze będą mogli zapoznać się z częścią planowanej zawartości. 29 września mają wystartować zamknięte testy alfa. Zapisu można dokonać na Steamie - wystarczy jedynie udać się na kartę The Finals i kliknąć w odpowiedni przycisk pod "Dołącz do The Finals Playtest".