Gamingowa moc zamknięta w tablecie. Oto najnowszy ASUS ROG Flow Z13!

ASUS Republic of Gamers oferuje przełomowy tablet gamingowy ROG Flow Z13 – trzynastocalową bestię, która zachwyca oszałamiającym ekranem ROG Nebula i w przenośnej formie skrywa potężną specyfikację zdolną napędzić nie tylko gry, ale także sztuczną inteligencję. Z wielką mocą idzie jednak równie wielka cena.

Wcielenie wydajności

Tablet ROG Flow Z13 (2025) napędzany jest nowatorskim procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395 z grafiką Radeon 8060S, opartym na architekturze chipletowej. Połączenie 16 rdzeni Zen 5 i 40 jednostek obliczeniowych RDNA 3.5 w jednym układzie zapewnia wydajność na poziomie dedykowanych kart graficznych, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej energooszczędności. Dodatkowo procesor oferuje 50 TOPS mocy NPU, czyniąc Flow Z13 certyfikowanym urządzeniem Copilot+ PC, gotowym na zaawansowane funkcje AI.

Rewolucyjna pamięć zunifikowana

Unikalna architektura Flow Z13 (2025) pozwala na dynamiczny podział jednej, dużej puli pamięci RAM (do 128 GB LPDDR5X 8000 MHz!) pomiędzy rdzenie CPU i GPU. Oznacza to więcej VRAM dla gier i maksymalną wydajność w wymagających zadaniach. Czterokanałowa konfiguracja pamięci gwarantuje minimalne opóźnienia. Co więcej, urządzenie potrafi uruchomić lokalny model językowy 70B, otwierając drzwi do zaawansowanych zastosowań AI.

Maksymalna wydajność i maksymalne chłodzenie

Aby utrzymać temperatury w ryzach, ROG zastosował nową, lekką komorę parową ze stali nierdzewnej i miedzi, pokrywającą 54% więcej powierzchni płyty głównej. Większe otwory wentylacyjne i podwójne wentylatory 2. generacji Arc Flow zapewniają o 70% lepszy przepływ powietrza, a ich ultracienkie (0,1 mm) ożebrowanie gwarantuje efektywne chłodzenie bez nadmiernego hałasu. Pionowa konstrukcja tabletu i specjalny kanał wentylacyjny za ekranem dodatkowo ułatwiają chłodzenie, co przekłada się na obniżenie temperatury obudowy.

Immersyjny ekran ROG Nebula

Trzynastocalowy ekran ROG Nebula Display o proporcjach 16:10, rozdzielczości 2.5K, częstotliwości odświeżania 180 Hz i jasności 500 nitów zapewnia niesamowite wrażenia wizualne. Pełne pokrycie gamy DCI-P3 gwarantuje oszałamiający obraz, a przed uszkodzeniami chroni wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass 5.

Wszechstronność i mobilność

Mimo kompaktowych rozmiarów, tablet Flow Z13 (2025) oferuje bogaty zestaw portów: dwa USB-C (USB4), pełnowymiarowe HDMI 2.1, USB Type-A, czytnik kart microSD i gniazdo audio. Nowa bateria 70 Wh zapewnia długi czas pracy, a większy touchpad, przestronniejsze klawisze i dedykowany przycisk Command Center zwiększają komfort użytkowania.

Dostępność i cena

ROG Flow Z13 (2025) jest już dostępny w sprzedaży w cenie 10 299 zł. To idealne rozwiązanie dla graczy i profesjonalistów szukających bezkompromisowej wydajności w mobilnej formie.

Najważniejsze cechy ROG Flow Z13 (2025):

Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 z grafiką Radeon 8060S (RDNA 3.5)

Pamięć RAM: do 128 GB LPDDR5X 8000 MHz (czterokanałowa, dynamiczny podział RAM/VRAM)

Ekran: 13-calowy ROG Nebula Display, 2.5K, 180 Hz, 500 nitów, Corning Gorilla Glass 5

Chłodzenie: nowa komora parowa, podwójne wentylatory Arc Flow 2. generacji

Porty: 2x USB-C (USB4), HDMI 2.1, USB Type-A, czytnik microSD, gniazdo audio

Bateria: 70 Wh

Dodatkowe cechy: Certyfikat Copilot+ PC, możliwość uruchomienia lokalnego modelu językowego 70B, przycisk Command Center