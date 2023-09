Skull and Bones z kolejnymi problemami? Dyrektor kreatywna opuściła zespół Ubisoft Singapore

fot. Ubisoft

Ubisoft stara się domknąć temat Skull and Bones, ale im dłużej to trwa, tym efekty bardziej mizerne i nieoczekiwane. Gracze nadal nie wiedzą, kiedy piracka produkcja ukaże się na rynku, a Kotaku donosi, że w projektem pożegnała się dyrektor kreatywna Elisabeth Pellen. Do zespołu tworzącego grę dołączyła ona w 2018 roku, a teraz opuściła Ubisoft Singapore i wróciłą do głównego oddziału firmy.

Kotaku próbowało dowiedzieć się w Ubisofcie czym taka decyzja została podyktowana. W odpowiedzi usłyszeli, że takie zmiany w branży nie są czymś zaskakującym i często zdarza się, że pewne osoby przechodzą z oddziałów do centrali i vice versa.

Jak to wpłynie na prace nad grą? Nie wiadomo. Według najnowszych oficjalnych doniesień prosto z Ubisoftu, Skull and Bones ma na rynku ukazać się do końca marca 2024 roku. Czy tak się stanie? Coraz mniej osób wierzy w to, że data ta zostanie dotrzymana.