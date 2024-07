Skull and Bones wpłynie na kolejną platformę. Debiut na Steam już wkrótce

fot. Ubisoft

Skull and Bones to niewątpliwie jedna z najbardziej pechowych gier w historii. Data premiery była kilkukrotnie przekładana, ale ostatecznie udało się wypuścić ten tytuł na rynek w lutym tego roku. Wtedy pojawił się on na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także na PC na platformach Epic Games Store i Ubisoft Connect. Niedawno zaś przekazano, że już wkrótce, bo 22 sierpnia, piracka przygoda od Ubisoftu pojawi się również na Steam. Karta tej produkcji została już opublikowana w sklepie Valve, dzięki czemu zainteresowani mogą dodać ten tytuł do swojej listy życzeń.

Skull and Bones to sieciowa gra akcji z elementami RPG. Gracze wcielają się w piratów przemierzających Ocean Indyjski, gdzie mogą podejmować się różnych zleceń, brać udział w starciach oraz konstruować i rozbudowywać statki. Więcej możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.