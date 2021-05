Skull and Bones od Ubisoftu nadal z problemami. Prace nad grą ruszyły od nowa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Ubisoft najwyraźniej nie ma za bardzo pomysłu odnośnie tego, co robić z grą Skull and Bones. Wiemy, że produkcja na pewno nie ukaże się w tym roku kalendarzowym i najwcześniej zadebiutuje w okresie od kwietnia 2022 do marca 2023, a więc do ewentualnej premiery zostało jeszcze sporo czasu. Warto przypomnieć, że od pierwszej zapowiedzi gry minęły już niemal cztery lata i nadal nie doczekaliśmy się żadnych konkretów.

Niepokojące informacje przekazał też serwis Game Luster, który informuje, powołując się na anonimowe źródło wewnątrz firmy, że po zwolnieniu szefa studia Ubisoftu w Singapurze, prace nad grą zostały zresetowane i ruszyły od zera. Produkcja podobno jest na fazie wczesnego prototypowania. Nie wiadomo na ile obie te rzeczy są ze sobą powiązane, a na ile jest to czysty przypadek, niemniej jednak wokół Skull and Bones robi się nieciekawie, a gracze prawdopodobnie muszą nastawić się na dłuższe oczekiwanie i nieobecność gry na tegorocznych targach E3.