Ubisoft Forward zapowiedziane. Wydawca pojawi się na targach E3 2021

fot. Ubisoft

W tym roku czeka nas kolejna odsłona Ubisoft Forward, czyli prezentacji wydawcy odbywającej się w ramach targów E3. Tym razem odbędzie się ona 12 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Nie ujawniono żadnych informacji na temat tego, czego mogą spodziewać się gracze. Najprawdopodobniej jednak usłyszymy tam coś na temat Far Cry 6 i Rainbow Six Quarantine, czyli dwóch tytułów, które powinny pojawić się na rynku w nadchodzących miesiącach. Pewniakiem wydaje się też kolejna część tanecznej serii Just Dance.

Bardzo możliwe, że Ubisoft będzie również promował nadchodzącą zawartość do swoich ubiegłorocznych produkcji, bo wiemy, że zarówno Watch Dogs: Legion, jak i Assassin's Creed: Valhalla mają doczekać się kolejnych rozszerzeń. Warto również przypomnieć, że wydawca ma też kilka zapowiedzianych tytułów, o których od dłuższego czasu jest bardzo cicho. Kto wie, może to właśnie w czerwcu usłyszymy coś nowego o Beyond Good & Evil 2, Skull and Bones czy Riders Republic.