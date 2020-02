Skull and Bones z problemami? Produkcja była kilkukrotnie restartowana

Skull and Bones zapowiedziano na targach E3 w 2017 roku, a premierę wstępnie ustalono na końcówkę roku 2018. Terminu tego jednak nie dotrzymano i dwukrotnie go przesuwano. Teraz do sieci trafiły informacje, które mogą tłumaczyć te opóźnienia.

Jason Schreier z serwisu Kotaku, który już wcześniej często dysponował sprawdzonymi informacjami z branży, ujawnił na Twitterze, że gra Ubisoftu była kilkukrotnie restartowana, a pod koniec 2018 roku utraciła dotychczasowego dyrektora kreatywnego. Wszystko to wydaje się być dobrym wytłumaczeniem na brak jakichkolwiek nowych szczegółów na temat tej produkcji, zwiastunów i materiałów z rozgrywki i jednocześnie sugeruje, że na premierę trzeba będzie sporo poczekać. Nie można też wykluczyć, że zmienią się platformy, na które zmierza ten tytuł, jednak na jakiekolwiek ogłoszenia w tej sprawie trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do E3 2020.

Lots of reboots. Creative director left toward the end of 2018. It'll be a while for that one still

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020