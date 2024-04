SkyShowtime jako pierwsza platforma w Polsce z pakietem z reklamami. To już za chwilę!

Fot. Materiały prasowe

SkyShowtime i Paramount Advertising International ogłosiły dziś zawarcie umowy na wyłączność, na mocy której Paramount zajmie się sprzedażą reklam w serwisie SkyShowtime na wszystkich rynkach, na których platforma jest dostępna. Dzięki temu partnerstwu SkyShowtime i Paramount zapewnią wiodącym reklamodawcom dostęp do najwyższej jakości usług reklamowych na ponad 20 europejskich rynkach.

Nowy plan subskrypcji Standard z reklamami będzie dostępny w SkyShowtime od 23 kwietnia. Dzięki temu serwis daje użytkownikom dwie opcje korzystania z oferty – z reklamami i bez nich – w dwóch atrakcyjnych cenach. SkyShowtime nadal będzie dostarczać treści premium, jednocześnie stawiając na elastyczność i wartość, jaką niesie swoboda wyboru. Wyświetlane produkcje będą zawierać średnio cztery do pięciu minut reklam na godzinę.

Hristina Georgieva, Chief Business Officer w SkyShowtime, skomentowała zawarcie tej ważnej umowy.

Nawiązanie współpracy z Paramount w ramach umowy na wyłączność, tuż przed uruchomieniem naszej nowej subskrypcji z reklamami, jest dla nas powodem prawdziwej satysfakcji. Oprócz zapewnienia naszym członkom wyboru, dodajemy nowe źródło przychodów na wszystkich naszych rynkach.

Na temat umowy wypowiedział się również prezes Paramount ds. sprzedaży reklam na rynkach międzynarodowych, Lee Sears.

Dzięki wykorzystaniu naszych bliskich relacji z niektórymi z wiodących światowych marketerów, wyjątkowej ofercie produktowej i innowacyjnej technologii, Paramount Advertising jest idealnym partnerem dla SkyShowtime. Zbudujemy wartość dla naszych partnerów, dostarczając reklamodawcom możliwość efektywnych zakupów przestrzeni reklamowej na globalnych franczyzach, serialach i filmach SkyShowtime wraz z szeroką gamą zasobów wideo jakości premium Paramount.

Subskrypcje SkyShowtime Standard z reklamami i Standard Plus dostępne będą od 23 kwietnia poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie internetowej.

Przypominamy informacje o zmianach cen, które SkyShowtime podał w lutym tego roku:

Standard (do 22 kwietnia 2024) = 24,99 PLN

Standard Plus (od 23 kwietnia 2024) = 24,99 PLN

Standard z reklamami (od 23 kwietnia 2024) = 19,99 PLN

Roczna subskrypcja Standard z reklamami (od 23 kwietnia 2024) = 159,99 PLN

Roczna subskrypcja Standard Plus (od 23 kwietnia 2024) = 278,99 PLN

Warto dodać, że w ofercie Standard z reklamami nie będzie możliwości pobierania filmów i odcinków seriali, a do tego będzie możliwy tylko jeden równoczesny strumień. Z kolei w Standard Plus będą możliwe 2 równoczesne strumienie i choć pozostaje wolny od reklam to mogą pojawiać się zwiastuny promocyjne filmów i programów SkyShowtime.