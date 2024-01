SkyShowtime - nowości na luty 2024 roku. Halo, Ted, Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos

fot. materiały prasowe/Paramount

SkyShowtime w lutym 2024 roku zaprezentuje swoim subskrybentom kilka nowości, ale też kontynuacji znanych seriali. Chętni będą mogli biegać przed ekranem razem z Tomem Cruisem podczas oglądania Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, walczyć u boku Master Chiefa wraz z kolejnym sezonem Halo czy podróżować po nowojorskich kanałach z Leonardo, Donatello, Michelangelo i Raphaelem w Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos.

Pełna oferta SkyShowtime na luty 2024 roku jest dostępna poniżej. Sprawdźcie sami jakie nowości na Was czekają!

SkyShowtime - nowości na luty 2024 roku

SkyShowtime - premiery seriali

Halo: sezon 2 - odcinki 1 i 2 dostępne od 9 lutego 2024 roku. Kolejne odcinki co tydzień.

Serial Halo, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera (Brave New World), rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry HALO na konsolę Xbox® z 2001 r. Ta widowiskowa opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia, znanego jako Przymierze, jest bogata w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.

The Lovers: sezon 1 - odcinki 1 i 2 dostępne od 9 lutego 2024 roku. Kolejne odcinki co tydzień.

The Lovers to historia miłosna dwójki ludzi, którzy pozornie wydają się kompletnie do siebie nie pasować. A może jednak jest zupełnie na odwrót i są dla siebie stworzeni? Janet (Roisin Gallagher) to wulgarna i przezabawna pracownica supermarketu w Belfaście, która sprawia wrażenie, jakby nie dbała zupełnie o nic – włączając w to własne życie. Seamus (Johnny Flynn), elegancki dziennikarz polityczny, prowadzi w Londynie pozornie idealne życie u boku swojej dziewczyny celebrytki. Kiedy więc Seamus wpada do świata Janet (dosłownie – przez płot, prosto do ogródka), natychmiast dochodzi do awantury. Coś ich jednak do siebie przyciąga i wkrótce staje się jasne, że zaczynają się w sobie zakochiwać.

The Curse: sezon 1 - odcinki 6-10 dostępne od 16 lutego 2024 roku.

Bohaterzy serialu The Curse, nowożeńcy Whitney i Asher Siegel, próbują przekonać do swojego stylu życia i wizji ekologicznego budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie – ekscentryczny producent telewizyjny, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku. Główne role grają: Emma Stone (La La Land, Faworyta), Nathan Fielder (Próba generalna) i Benny Safdie (Oppenheimer). Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara® Barkhad Abdi, nominowany do Emmy® Corbin Bernsen oraz Constance Shulman.

The Women in the Wall: sezon 1 - odcinki 1 i 2 dostępne od 19 lutego 2024 roku. Kolejne odcinki co tydzień.

Serial The Woman in the Wall opowiada o jednym z najbardziej szokujących skandali w historii Irlandii, dotyczącym nieludzkich azyli prowadzonych przez siostry Magdalenki. Lorna Brady (Ruth Wilson) to kobieta z fikcyjnego miasteczka Kilkinure, która pewnego ranka po przebudzeniu znajduje w swoim domu zwłoki. Od czasu pobytu w klasztorze Kilkinure Lorna cierpi na ekstremalne napady lunatykowania, dlatego teraz z przerażeniem próbuje odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest martwa kobieta i czy ona sama może być odpowiedzialna za jej śmierć?

Ted: sezon 1 - odcinki 1-3 dostępne od 22 lutego 2024 roku. Kolejne odcinki co tydzień.

Seth MacFarlane (twórca serialu Family Guy) zaprasza na prequel filmowych hitów o pluszowym misiu, który ożywa w wyniku dziecięcego życzenia. Ted to bawiący do łez serial z przymrużeniem oka, który opowiada o perypetiach dorastającego Johna Benneta i jego najlepszego kumpla, pyskatego misia Teda. Akcja serialu osadzona jest w latach 90., kiedy chwila największej sławy Teda właśnie przeminęła. Teraz Ted zostaje zmuszony do chodzenia do liceum wraz z Johnem, gdzie w oparach ściąganych buchów wspólnie doświadczają wzlotów i upadków nastoletniego życia.

SkyShowtime - premiery filmów

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - dostępny od 9 lutego 2024 roku.

Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz z ekipą IMF ruszają na najniebezpieczniejszą ze wszystkich swoich misji – muszą zdobyć nową, śmiertelnie niebezpieczną broń, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić całej ludzkości. Kiedy na horyzoncie pojawiają się mroczne siły z przeszłości Ethana, rozpoczyna się zabójczy wyścig dookoła globu, którego stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. W obliczu tajemniczego i wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - dostępny od 9 lutego 2024 roku.

Po latach ukrywania się przed ludźmi bracia postanawiają bohaterskimi czynami podbić serca nowojorczyków i zyskać możliwość życia, jakie mają zwyczajni nastolatkowie. Nowa przyjaciółka, April O'Neil, pomaga im namierzyć tajną organizację przestępczą, ale wkrótce okazuje się, że ich przeciwnikami będzie armia groźnych mutantów. Bohaterom głosu użyczają: Nicolas Cantu (Leonardo), Sharon Brown Jr. (Mikey), Micah Abbey (Donnie), Brady Noon (Raph), Jackie Chan (Splinter), Ayo Edebiri (April), Ice Cube (Superfly), Seth Rogen (Bebop), John Cena (Rocksteady) i Paul Rudd (Mondo Gecko).

Heist 88 - dostępny od 22 lutego 2024 roku.

Jeremy Horne (Courtney B. Vance) to geniusz, który ma wrodzoną zdolność przekonywania innych do wykonania każdego zadania. Przed pójściem do więzienia Horne postanawia zrobić jeszcze jeden skok. Rekrutuje czwórkę młodych pracowników banku, żeby z ich pomocą ukraść niemal 80 milionów dolarów podczas bezczelnie śmiałego ataku na państwowy system finansowy.