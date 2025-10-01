Slay the Spire z planszową adaptacją. Premiera już wkrótce
Planszowe Slay the Spire wydaje się w wierny sposób przenosić zasady i mechaniki znane z PC i konsol. Kooperacyjna gra roguelike z mechanizmem budowania talii już wkrótce trafi na sklepowe półki.
Popularna gra roguelike Slay the Spire, znana z PC i konsol, doczeka się planszowej adaptacji. Jej przedsprzedaż wystartowała już w oficjalnym sklepie wydawnictwa Portal Games, a premiera planowana jest na najprawdopodobniej na listopad tego roku.
Planszowa odsłona Slay the Spire przeznaczona jest dla od 1 do 4 graczy, którzy zmierzą się z wyzwaniami Iglicy. Kluczową rolę odegra budowanie talii, wykorzystywanej następnie w starciach z przeciwnikami i podczas odkrywania potężnych artefaktów. Podobnie jak w wersji cyfrowej, również tutaj każda porażka oznacza konieczność rozpoczęcia wyprawy od nowa. Jedna rozgrywka zajmuje od około 30 do 120 minut.
W sklepie Portal Games dostępna jest w przedsprzedaży rozbudowana edycja gry. W pudełku znajdziemy ponad 650 kart, a także żetony, figurki postaci, plansze oraz maty. Regularna cena tego wydania to 699,90 zł, jednak obecnie dostępne jest ono w promocji za 549,95 zł.
Slay the Spire - gra planszowa [zdjęcia]
Źródło: informacja prasowa
