Slay the Spire z planszową adaptacją. Premiera już wkrótce

fot. Portal Games

Popularna gra roguelike Slay the Spire, znana z PC i konsol, doczeka się planszowej adaptacji. Jej przedsprzedaż wystartowała już w oficjalnym sklepie wydawnictwa Portal Games, a premiera planowana jest na najprawdopodobniej na listopad tego roku.

Planszowa odsłona Slay the Spire przeznaczona jest dla od 1 do 4 graczy, którzy zmierzą się z wyzwaniami Iglicy. Kluczową rolę odegra budowanie talii, wykorzystywanej następnie w starciach z przeciwnikami i podczas odkrywania potężnych artefaktów. Podobnie jak w wersji cyfrowej, również tutaj każda porażka oznacza konieczność rozpoczęcia wyprawy od nowa. Jedna rozgrywka zajmuje od około 30 do 120 minut.

W sklepie Portal Games dostępna jest w przedsprzedaży rozbudowana edycja gry. W pudełku znajdziemy ponad 650 kart, a także żetony, figurki postaci, plansze oraz maty. Regularna cena tego wydania to 699,90 zł, jednak obecnie dostępne jest ono w promocji za 549,95 zł.

Slay the Spire - gra planszowa [zdjęcia]