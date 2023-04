Słoneczny patrol - powstaje nowa wersja serialu! Baywatch doczeka się kolejnej odsłony

Fremantle

Jak donosi serwis Deadline, powstaje nowa wersja serialu Słoneczny Patrol, legendarnej produkcji, która w latach 90. XX wieku cieszyła się olbrzymią popularnością na całym świecie - to ona uczyniła gwiazdami takich aktorów jak David Hasselhoff czy Pamela Anderson. Dysponent praw, firma Fremantle, prowadzi już w tej materii wstępne rozmowy ze stacjami telewizyjnymi i platformami VOD, które są zainteresowane dystrybucją. Istotne jest to, że w chwili obecnej nie wiemy, czy Baywatch powróci jako remake czy jako reboot; Deadline w swoim raporcie obu tych określeń używa wymiennie.

Żadne szczegóły projektu nie zostały ujawnione - na tym etapie nie ma on nawet showrunnera. Trudno też określić, czy na ekranie powrócą członkowie obsady oryginalnego serialu bądź też aktorzy, którzy zagrali w filmie Baywatch. Słoneczny Patrol.

Fremantle po długim i skomplikowanym procesie ostatecznie przejęło prawa do międzynarodowej dystrybucji Słonecznego patrolu w 2018 roku. Już wtedy remake produkcji był dyskutowany - rozmowy w tej materii podjęto po cyfrowym odnowieniu odcinków pierwszego serialu i ich późniejszej sprzedaży nadawcom telewizyjnym. Dyrektor operacyjny firmy, Bob McCourt, stwierdził wówczas:

Zakładaliśmy, że film (Baywatch. Słoneczny patrol - przyp. aut.) może dać nam powód do stworzenia nowej wersji, jednak biorąc pod uwagę jego mieszane w wydźwięku recenzje, nie stało się to od razu. Myślę, że jeśli te odnowione cyfrowo odcinki będą cieszyć się dużą popularnością, dostaniemy wskazówkę, czy nowy serial mógłby odnieść sukces. Wtedy na poważnie podeszlibyśmy do sprawy realizacji nowego projektu - być może niektórzy z nadawców zwróciliby się z prośbą o stworzenie choć jednego sezonu.

