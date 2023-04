Harry Potter - obsada serialu może być zróżnicowana rasowo. Czarnoskóra Hermiona na ekranie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

Serial Harry Potter nadchodzi - od kilku dni ta wiadomość jest najgłośniej komentowaną informacją w całym świecie popkultury. Przypomnijmy, że o realizacji projektu, który docelowo ma trafić na nowo powstającą platformę Max, dowiedzieliśmy się w trakcie niedawnej prezentacji Warner Bros. Discovery; wszystkie szczegóły odnajdziecie w tym miejscu. Włodarze firmy mówili wówczas wiele o "wiernej adaptacji" książek J.K. Rowling; biorąc pod uwagę najnowsze rewelacje wygląda jednak na to, że serialowy Harry Potter w aspekcie obsady może być nie lada zaskoczeniem dla fanów.

Jak ujawnił w trakcie podcastu The Hot Mic Jeff Sneider, jeden z najlepiej poinformowanych w tematyce popkulturowych projektów dziennikarzy, Warner Bros. Discovery i Max (dawne HBO Max) mają podejmować "wzmożony i skoordynowany wysiłek", aby obsada była bardziej zróżnicowana rasowo. Na szczycie listy życzeń na tym polu ma znajdować się postać Hermiony, którą powinna sportretować czarnoskóra aktorka. Co więcej, obie firmy chcą także, by osoby o innym niż biały kolorze skóry współtworzyły scenariusz.

Nie możemy wykluczyć, że takie podejście do kompletowania obsady jest efektem krytyki, jaka spadła na Warner Bros. za filmową serię Harry Potter - wiele osób wytykało odpowiedzialnym za franczyzę brak różnorodności rasowej na ekranie. Warto też zauważyć, że w 2016 roku w sztuce teatralnej Harry Potter and the Cursed Child w rolę Hermiony wcieliła się czarnoskóra Noma Dumezweni. Sama Rowling broniła później takiej decyzji twierdząc, że "Norma została wybrana, ponieważ była najlepszą aktorką do tej pracy" i dodając jednocześnie, iż w jej książkach - nawet pomimo wskazywanych przez fanów poszlak - rasa Hermiony nie była wyrażona wprost.

O kolejnych informacjach w tej sprawie będziemy raportować na bieżąco.

Harry Potter - wygląd postaci zgodnie z książkowymi opisami [SZTUCZNA INTELIGENCJA]

Albus Dumbledore (film i książka)

Harry Potter w stylu H.R. Gigera - prace AI