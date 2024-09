Niepokojący zwiastun Small Things like These. Cillian Murphy w pierwszym filmie po wygraniu Oscara

fot. Lionsgate

Small Things like These to nowy film wyprodukowany przez Bena Afflecka i Mata Damona, który jest ekranizacją powieści Claire Keegan z 2021 roku pod tytułem Drobiazgi takie jak te. W filmie główną rolę zagrał Cillian Murphy, dla którego jest to pierwsza rola po wygraniu Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską za film Oppenheimer. Small Things like These miało już swoją premierę na tegorocznym Berlinale, gdzie zostało ciepło przyjęte przez krytyków. Teraz Lionsgate wypuściło pierwszy zwiastun produkcji, który prezentuje szokującą historię sióstr zakonnych z małego irlandzkiego miasteczka.

Small Things like These – zwiastun

Small Things like These – o czym jest?

Historia opowiada o Billu Furlongu, który od dziecka mieszka w niewielkim miasteczku, pracując jako sprzedawca węgla. Mężczyzna w tych trudnych czasach ma na utrzymaniu żonę oraz pięć córek. Bill stara się jak najciężej pracować, aby wyżywić swoją rodzinę, nie mieszając się w cudze sprawy. Ale po okolicy krąży plotka o siostrach magdalenkach, które prowadzą przyklasztorną pralnię. Z czasem Bill odkrywa niepokojące tajemnice, co zmusza go do skonfrontowania się ze swoją przeszłością i milczeniem reszty mieszkańców, którzy żyją w mieście kontrolowanym przez kościół katolicki.

Reżyserem jest Tim Mielants, który wcześniej pracował nad Peaky Blinders, Legion oraz Terror. W obsadzie poza Murphym znaleźli się Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson, Clare Dunne, Helen Behan, Liadán Dunlea, Agnes O'Casey, Mark McKenna oraz Zara Devlin.

Small Things like These – premierę wyznaczono na 8 listopada 2024 roku.