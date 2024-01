Small Things Like These - film o "pralniach magdalenek" z Cillianem Murphym. Jest pierwsze zdjęcie

fot. Berlin Film Festival

Small Things like These to w film w reżyserii Tima Mielantsa (film Wil, odcinki do seriali Peaky Blinders, Legion) i ze scenariuszem autorstwa Enda Walsha (Głód, Dom). Produkcja opiera się na książce Claire Keegan o tym samym tytule, która w 2022 roku zdobyła nagrodę Orwella w kategorii fikcji politycznej. Film porusza kontrowersyjny temat azylów sióstr magdalenek, które funkcjonowały na terenie Wielkiej Brytanii oraz Irlandii od lat 20 XIX wieku aż do 1996 roku. Były to instytucje dla kobiet prowadzone przez różne zakony Kościoła katolickiego, które zajmowały się, często wbrew ich woli, zamykaniem kobiet w przytułkach i zmuszaniem ich do ciężkiej pracy fizycznej, na dodatek często wykorzystując je seksualnie. Miało to służyć "reformowaniu młodych kobiet, które zbłądziły", a cały proces na początku dotyczył głównie prostytutek. Sprawa wstrząsnęła Irlandią, kiedy w 1993 roku jeden z dublińskich zakonów sprzedał swoją posiadłość, na której terenie odnaleziono szczątki 155 mieszkanek.

Small Things Like These - pierwsze zdjęcie

Small Things Like These - co wiemy o filmie?

Cillian Murphy, który niedawno otrzymał Złoty Glob za rolę w Oppenheimerze, a także nominację do nagrody BAFTA 2024, wcieli się w postać Billa Furlonga. Oficjalny opis filmu brzmi następująco:

W 1985 roku oddany ojciec i handlarz węglem, Bill Furlong, odkrywa niepokojące sekrety ukrywane przez lokalny klasztor i obnaża swoje własne, szokujące tajemnice.

W obsadzie poza Murphym znajduje się też Eileen Walsh, Michelle Fairley i Emily Watson.