Snapchat ułatwi utrzymanie dystansu w trakcie pandemii

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wygaszenie ognisk epidemii koronawirusa jest unikanie kontaktu z innymi ludźmi. W tym celu rządy z całego świata wprowadzają restrykcje w przemieszczaniu się, oraz apelują do zachowania dystansu w kontaktach społecznych. Snapchat postanowił włączyć się do tej walki za pomocą metod, które najlepiej przemówią do pokolenia mediów społecznościowych.

Zespół programistów Snapchata zaprojektował we współpracy z WHO filtr "My Social Distance" ułatwiający utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami, z którymi mamy bezpośredni kontakt. Oprogramowanie nałoży na widok z kamery krąg bezpieczeństwa symbolizujący nasza prywatną strefę ochronną. W trakcie kontaktów społecznych rozmówcy nie powinni jej naruszać, aby nie zwiększać ryzyka przeniesienia choroby.

Krąg bezpieczeństwa będzie zmieniał kolor w miarę zbliżania się do innych ludzi, w ten sposób informując nas o naruszaniu strefy ochronnej. Drugi filtr współautorstwa WHO ma przypominać o podstawowych zasad higieny – częstym myciu rąk, izolowaniu się od społeczeństwa oraz unikaniu dotykania twarzy. Nowe narzędzia nie będą uniwersalnym remedium do walki z koronawirusem, ale mogą pomóc w uświadomieniu najmłodszej części populacji o krokach, które należy przedsięwziąć, aby zminimalizować skutki pandemii.