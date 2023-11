Śnieżne bractwo - pełny zwiastun filmu Netflixa. To kolejny ich kapitalnie oceniany tytuł

fot. Netflix

Śnieżne bractwo to film Netflixa oparty na faktach, który już miał pierwsze pokazy na festiwalach. Dzięki temu też wiemy, że jest to jedna z najlepiej ocenianych produkcji 2023 roku. Film ma 95% pozytywnych recenzji ze średnią ocen 8,1/10. Reżyserem jest J.A. Bayona, czyli reżyser doceniany za takie tytuły jak Sierociniec, Siedem minut po północy oraz Niemożliwe.

Śnieżne bractwo - zwiastun

Śnieżne Bractwo - o czym jest film?

Jest to prawdziwa historia, która rozegrała się w 1972 roku. 13 października 1972 roku samolot Urugwajskich Sił Powietrznych — lot 571 — rozbił się w Andach. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę.

W dramacie występują wschodzący aktorzy z Urugwaju i Argentyny tacy jak Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella czy Felipe González.

Śnieżne bractwo - film trafi do wybranych kin w Polsce jeszcze w grudniu 2023 roku. Natomiast zostanie on dodany do biblioteki platformy streamingowej Netflix już 4 stycznia 2024 roku.