Snoop Dogg trafił do Call of Duty. Zobaczcie słynnego rapera w akcji

Pod koniec marca zapowiedziano, że do gier z serii Call of Duty trafi znany raper Snoop Dogg. 1 kwietnia udostępniono go w grze Call of Duty: Mobile, gdzie można zdobyć go w ramach Lucky Draw, a 19 kwietnia pojawił się on na pecetach i konsolach w Call of Duty: Vanguard oraz Warzone. Zainteresowani mogą nabyć go w cyfrowych sklepikach dostępnych wewnątrz tych produkcji.

W sieci pojawił się też krótki materiał wideo, który przedstawia, jak Snoop Dogg wypada w tej nietypowej dla niego roli. Zobaczcie sami.

Snoop Dogg w Call of Duty - zwiastun ogłaszający pojawienie się rapera w grze

Snoop Dogg w Call of Duty

Dla Snoop Dogga nie była to pierwsza styczność z marką Call of Duty. W 2013 roku udzielił on swojego głosu jednemu z operatorów w dodatku do CoD: Ghosts.

