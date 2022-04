Avengers - Jane Foster trafi do gry Domu Pomysłów

fot. Square Enix

Choć gracze w większości zapomnieli już o Marvel's Avengers, na co najlepszym dowodem są wyniki gry, to twórcy nie rezygnują z dalszego rozwijania swojej produkcji. Zapowiedziano, że w jednej z przyszłych aktualizacji (o numerze 2.5) wprowadzą oni kolejną grywalną postać. Tym razem będzie nią Jane Foster, Potężna Thor i taka decyzja raczej nikogo nie zdziwi, biorąc pod uwagę, że niedawno wypuszczono zwiastun filmu Thor: miłość i grom.

Jak na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów. Wspomniano jednak, że Potężna Thor będzie korzystać z Mjolnira, więc część z jej umiejętności będzie podobna do tych, którymi dysponuje Thor Odinson. Obiecano, że pewnych różnic nie zabraknie, ale na detale musimy jeszcze poczekać. Prawdopodobnie zostanie to zrobione tak, jak w przypadku Hawkeye'a i Kate Bishop - to również teoretycznie bardzo podobne postacie, ale gra się nimi inaczej.

Przed debiutem Jane Foster mamy otrzymać zaś update 2.4, w którym przebudowane zostaną niektóre z systemów nagradzania graczy.

