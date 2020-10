Snowpiercer - nowe zdjęcia z 2. sezonu serialu dają lepsze spojrzenie na Pana Wilforda

fot. materiały prasowe

Snowpiercer to serial TNT oparty na komiksie, który stworzyli Jacques Lob i Jean-Marc Rochette. Produkcja została przedłużona na 2. sezon. W nim zobaczymy między innymi postać antagonisty, Pana Wilforda graną przez Seana Beana. To geniusz, twórca pociągu, którym podróżują bohaterowie. Można go było zobaczyć już w krótkiej zapowiedzi, która została zaprezentowana po finale 1. sezonu. Tym razem w sieci pojawiły się zdjęcia z nowej odsłony, które dają lepsze spojrzenie na złoczyńcę. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

Snowpiercer 2. sezon

Produkcja to futurystyczny thriller, w którym Ziemia uległa zlodowaceniu. Resztki ludzkości przemierzają w świat w super-nowoczesnym pociągu przystosowanym do warunków panujących na planecie. Jednak tylko bogaci mogą pozwolić sobie na życie w komfortowych warunkach. Biedna część społeczności tłoczy się w obskurnych, ostatnich wagonach pociągu walcząc każdego dnia o przetrwanie. W pewnym momencie postanawiają wywołać bunt i obalić najbogatszych. W obsadzie znajdują się Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Annalise Basso, Sasha Frolova, Alison Wright, Benjamin Haigh, Roberto Urbina i Katie McGuiness.