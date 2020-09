Gwiazdy i ich sobowtóry. Tym zdjęciom przyjrzysz się dwukrotnie

Źródło: Boredpanda.com

Portal Bored Panda opublikował galerię zdjęć przedstawiającą zestawienie zwykłych osób z gwiazdami filmowymi, muzycznymi i nie tylko. Sęk w tym, że osoby po lewej stronie zdjęcia łudząco przypominają popularne osoby.

Na Instagramie powstał nawet profil o nazwie Same de la Same, gdzie zbierane są zdjęcia osób podobnych do największych gwiazd. Poniżej możecie zobaczyć ponad dwadzieścia ostatnich przykładów osób niezwykle podobnych do m.in. Keanu Reevesa, Emmy Watson, Bruce'a Willisa i nie tylko. Zobaczcie:

1. Sobowtór / Emma Watson