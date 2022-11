Sok z żuka 2 - aktorka z oryginału powróci w sequelu

materiały prasowe

Wygląda na to, że prace nad kontynuacją filmu Sok z żuka z 1988 roku powoli poruszają się do przodu. Jak informuje portal The Direct do udziału w sequelu została zaangażowana Catherine O'Hara. Dla przypomnienia aktorka w oryginale wcieliła się w postać Delii.

Portal The Ankler poinformował w lutym 2022 roku, że firma produkcyjna Brada Pitta, Plan B, weszła na pokład, aby wyprodukować kontynuację, w której powrócą Michael Keaton i Winona Ryder. Jednak od tamtej pory nie pojawiły się żadne informacje o projekcie. Wiadomość o angażu kolejnej aktorki może potwierdzać, że sequel jednak powstanie.

fot. Geffen Company

Sok z żuka - o czym oryginał?

Oryginalny film opowiada o małżeństwie, które ginie w śmiertelnym wypadku zaraz po przeprowadzce do nowego domu. Odradzają się jako duchy. Starając się wypędzić nowych mieszkańców ze swojego domu nasze małżeństwo wzywa na pomoc bio-egzorcystę, Beetlejuice'a, którego metody pracy są nieco niebezpieczne.