Tim Burton to Dumbo - przez ten film nie chce pracować z Disneyem. Porównuje go do wielkiego cyrku

fot. Disney

Jak donosi Deadline, Tim Burton nie jest fanem Disneya. Nie wspomina najlepiej doświadczenia pracy nad filmem aktorskim Dumbo z 2019 roku. Wręcz w swojej wypowiedzi porównał siebie do Dumbo, a Disneya do wielkiego, strasznego cyrku, z którego musiał uciec. Odniósł się też do tego, że jego kariera zaczęła się w Disneyu, bo w 1979 roku został tam zatrudniony jako młody animator.

Tim Burton o Disneyu

- Moja historia z nimi jest taka, że tam zaczynałem. Byłem przez nich zatrudniany i zwalniany kilkakrotnie podczas mojej kariery. Sprawa z Dumbo wygląda tak, że przez ten film moja współpraca z Disneyem dobiegła końca. Zdałem sobie sprawę, że to ja byłem Dumbo i pracowałem w strasznym, wielkim cyrku, z którego musiałem uciec. Ten film w pewnym sensie jest autobiograficzny.

Reżyser wyjawił też, że nie jest zainteresowany pracą dla Marvel Studios. Jego zdaniem jest w stanie zmagać się z jednym uniwersum, a nie z wieloma na raz. Według Burtona obecnie w kinie nie ma zbyt wiele miejsce na rzeczy, które są inne niż te, które są tworzone.

Najnowszym projektem reżyserskim Tima Burtona jest serial Netflixa pt. Wednesday.