Solos - Anne Hathaway, Morgan Freeman i inni na pierwszych zdjęciach z serialowej antologii Amazona

fot. Francois Duhamel/Warner Bros.

Solos to nowa, serialowa antologia platformy Amazon Prime Video. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Anne Hathaway, Nicole Beharie, Helen Mirren, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Dan Stevens i Morgan Freeman. Entertainemnt Weekly zaprezentowało pierwsze zdjęcia przedstawiające bohaterów produkcji. Możecie je obejrzeć poniżej.

Każdy odcinek to obleczona w opowieść z elementami science fiction emocjonalna historia. W jednej z nich spotykamy panią naukowiec, która odkryła sposób na podróżowanie w czasie, jednak ukrywa swój prawdziwy powód, aby dostać się do przyszłości. W innej opowieści spotykamy starszą kobietę w trakcie jej podróży statkiem kosmicznym. Podczas niej bohaterka zastanawia się nad własnym życiem. Wśród odcinków znajdziemy również taki o kobiecie, która przyzwyczaiła się do pustelniczego stylu życia ukształtowanego w następstwie globalnej pandemii i po latach stara się uwierzyć, że zagrożenie minęło już na dobre.

Solos

Twórcą projektu jest David Weil, który odpowiadał również za serial Amazona, Hunters.

Solos - premiera na Amazon Prime Video 21 maja.