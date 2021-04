The Tomorrow War - Amazon przejmuje widowisko science fiction z Chrisem Prattem. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Amazon Studios przejęło za 200 mln dolarów prawa do widowiska science fiction The Tomorrow War. Przy okazji ogłoszono nową datę premiery produkcji. Otóż film zadebiutuje na Amazon Prime Video 2 lipca 2021 roku w 240 krajach, w tym w Polsce.

W filmie do teraźniejszości przybywa grupa podróżników w czasie z 2051 roku, aby przekazać pilną wiadomość: 30 lat w przyszłości ludzkość przegrywa globalną wojnę przeciwko śmiercionośnemu obcemu gatunkowi. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest przetransportowanie żołnierzy i cywilów z teraźniejszości w przyszłość i włączenie ich do walki. Wśród rekrutowanych jest nauczyciel w szkole średniej Dan Forester. Zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki, Dan łączy siły z genialną panią naukowiec i swoim ojcem.

W obsadzie znajdują się Chris Pratt, Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin, Keith Powers, Mike Mitchell oraz Sam Richardson. Reżyseruje Chris McKay na podstawie scenariusza Zacha Deana i Billa Dubuque.