Sonic. Szybki jak błyskawica najpopularniejszym filmem w amerykańskich domach

fot. Paramount Pictures

Z uwagi na to, że główne sieci kin w USA powinny pozostać zamknięte na czas nieokreślony, a na horyzoncie nie ma premier żadnych produkcji, The Digital Entertainment Group niedawno ujawniło listę Watched at Home Top 20, która podsumowuje najpopularniejsze tytuły kupowane na fizycznych nośnikach i w wersji cyfrowej (z wyłączeniem tytułów na platformach streamingowych opartych na subskrypcji). Drugi tydzień z rzędu na szczycie listy znajduje się widowisko Sonic. Szybki jak błyskawica. Film dominuje w sprzedaży fizycznej, cyfrowej i wypożyczalniach. W połączeniu z sukcesem kasowym (306,8 mln dolarów na całym świecie) produkcja Paramount Pictures jest jednym z największych hitów tego roku. Poniżej możecie sprawdzić pierwszą dziesiątkę wspomnianej listy.

fot. materiały prasowe